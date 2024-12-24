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معلومات الوزراء يرصد حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 2023-2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يرصد حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 2023-2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يرصد حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 2023-2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: “7.6 مليارات جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024”.

 

حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء

ووصل حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2023 /2024 إلى 7.6 مليارات جنيه؛ حيث تم إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق، وتوسيع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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