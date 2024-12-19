السيسي يعلن تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية بين دول مجموعة الثماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية، "إنه إيمانًا منا بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا يسعدنى أن أعلن عن إطلاق المبادرة التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة وهي تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث".

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.



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