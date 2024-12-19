3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51، الصادر في 19 ديسمبر 2024، 3 قرارات جديدة اليوم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمنيا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالفيوم، والاستيلاء بالأمر المباشر على أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع إنشاء مسار مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3510 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن ياسر فخرى عبد الدايم شحاتة، بمساحة 400 متر مربع، زمام نزلة محمود ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحي.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3927 لسنة 2024، باعتبار مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لقرية كحك والطريق المؤدى إلى محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحى، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لخدمة قرى مركز يوسف الصديق بناحية كحك، مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3928 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء مسار مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالج طاقة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لتنمية وزراعة أراض جديدة بمنطقة دلتا مصر.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، المشار إليه، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.





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