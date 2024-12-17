الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إحباط 3 محاولات لتهريب سجائر وأدوية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إحباط 3 محاولات لتهريب سجائر وأدوية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

إحباط 3 محاولات لتهريب سجائر وأدوية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبدالمحسن الشهاوى، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وشرطة تأمين البضائع بقرية البضائع وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر والأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والبذور الزراعية بالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون ﺍﻟﺯراﻋﺔ ﺭﻗﻡ ٥۳ ﻟﻌﺎﻡ۱۹٦٦ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

f6f6558202.jpg

ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر والأدوية البشرية 

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر CACC برئاسة ياسر محمود مدير الجمرك، أشتبه عادل وهدان مدير الحركة فى مشمول البيان الجمركى رقم 83851 لسنة 2024 والصنف المقر عنه طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن فاكهة (جوافة) مصدرة إلى دولة إنجلترا ، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المشمول من محمد عبد الحكيم ومحمد كمال مديرى الحركة ومحمود صابر مأمور الحركة وأحمد رشاد مدير التعريفة، فتبين وجود 3000 علبة سجائر ماركة مارلبورو وميريت مخبأة داخل كراتين الجوافة، وبلغ قيمة التعويض الجمركى 546 ألف جنيه.

e5d9d2c6cb.jpg

وجاءت المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران برئاسة محمد حافظ مدير الجمرك، تم تشكيل لجنة برئاسة رفيق زكى مدير الحركة ووائل عبد الفتاح رئيس الوردية وعويس أبو الحمد لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 76186 لسنة 2024 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية، فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية، وبلغ قيمة التعويض الجمركى 295 ألف جنيه.

2b3438972e.jpg

تهريب 96 علبة بذور كنتالوب 

وكانت المحاولة الثالثة فى نفس الجمرك أيضا حيث تم تشكيل لجنة من رفيق زكى مدير الحركة وأحمد رضا رئيس الوردية وأسامة صلاح لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 77015 لسنة 2024 والصنف المقر عنه ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية فتبين وجود عدد 96 علبة بذور كنتالوب داخل المشمول، وبلغ قيمة التعويض الجمركى مبلغ 38 ألف و400 جنيه.

a3550d9b3a.jpg
da21b5dfb7.jpg
1c5ad997d3.jpg
b511e9901d.jpg

قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي بأرقام 3 و6 و 7 لسنة 2024 وإخطار الجهات المختصة بعد العرض على هالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك لشئون قرية البضائع، وذلك فى إطار جهود مصلحة لتشديد الرقابة على  المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس وزراء باكستان يزور مصر غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق