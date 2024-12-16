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الجيزة تشن حملات مكثفة على المنشآت السياحية غير المرخصة بالعمرانية (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تشن حملات مكثفة على المنشآت السياحية غير المرخصة بالعمرانية (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تشن حملات مكثفة على المنشآت السياحية غير المرخصة بالعمرانية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - شهد حي العمرانية حملات مكثفة من  محافظة الجيزة بالتعاون مع عدة جهات حكومية لضبط المنشآت السياحية غير المرخصة ومخالفة اللوائح، وشملت هذه الحملة شوارع الشعب، محمود سامي البارودي، جمال الدين الأفغاني، وخاتم المرسلين.

 

ضبط المنشآت التي تمارس أنشطة سياحية دون ترخيص

استهدفت الحملة المنشآت التي تمارس أنشطة سياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث قامت فرق مشتركة من إدارة السياحة بالمحافظة، ومديريات الصحة والطب البيطري والبيئة والإشغالات، وشرطة المرافق برفع الإشغالات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين. 

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كما تم توجيه إنذارات للمنشآت التي لم تستكمل إجراءات الترخيص بضرورة تصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازمة، مع تهديد بإغلاقها في حالة عدم الامتثال.

وتهدف هذه الحملة إلى تنظيم القطاع السياحي بحي العمرانية، وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة وصحية للمواطنين والزوار، وحماية البيئة من التلوث. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على مكافحة العمل غير الرسمي وتطبيق القانون على الجميع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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