حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

عاجل:اعتراف جديد وخطير لتمام البطة الذي اختطف عشال في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:اعتراف جديد وخطير لتمام البطة الذي اختطف عشال في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

محمد ريان، السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد ريان، السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض - أخبار كلمتك

محمد ريان، السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - قال محمد ريان، خبير السيارات، إن السيارات الكهربائية تشكل خطرًا كبيرًا على صاحبها، في حالة إهمال مواعيد الصيانة المخصصة للبطارية، لذا لا بد من إجراء الفحوصات المستمرة وفق دولة المنشأ.
 

السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض 

وأوضح ريان، أن السيارة الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض، بسبب البطارية لأنه في حالة عدم إجراء صيانة دقيقه للبطارية من قبل المهندسين المتخصصين يتسبب في انفجارها، عند تشغيلها وبدون سابق إنذار لأن المتحكم فيها بطارية، وحدث ذلك في الأردن وأمريكا وغيرها من دول، لافتًا إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصري أصبحت عالية من سيارات البنزين وغيرها.

 

وتابع خبير السيارات، حديثة، أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة موتور وزيت، تقتصر صيانتها علي البطارية، على عكس سيارات الوقود، مؤكدًا أن صيانة السيارات الكهربائية مرعبة قائلًا: "إنه في حالة تلف البطارية تحتاج إلى 60% من سعر السيارة لإجراء صيانة على البطاريات مما يجعل البعض مترددًا حول اقتنائها".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق