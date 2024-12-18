محمد ريان، السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - قال محمد ريان، خبير السيارات، إن السيارات الكهربائية تشكل خطرًا كبيرًا على صاحبها، في حالة إهمال مواعيد الصيانة المخصصة للبطارية، لذا لا بد من إجراء الفحوصات المستمرة وفق دولة المنشأ.



السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض

وأوضح ريان، أن السيارة الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض، بسبب البطارية لأنه في حالة عدم إجراء صيانة دقيقه للبطارية من قبل المهندسين المتخصصين يتسبب في انفجارها، عند تشغيلها وبدون سابق إنذار لأن المتحكم فيها بطارية، وحدث ذلك في الأردن وأمريكا وغيرها من دول، لافتًا إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصري أصبحت عالية من سيارات البنزين وغيرها.

وتابع خبير السيارات، حديثة، أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة موتور وزيت، تقتصر صيانتها علي البطارية، على عكس سيارات الوقود، مؤكدًا أن صيانة السيارات الكهربائية مرعبة قائلًا: "إنه في حالة تلف البطارية تحتاج إلى 60% من سعر السيارة لإجراء صيانة على البطاريات مما يجعل البعض مترددًا حول اقتنائها".

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