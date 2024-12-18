قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - شهدت مصلحة الجمارك تغييرات بالجملة، واستحداث مجموعات عمل لإدارة المصلحة بعد إزاحة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك السابق عن مكتبه.

وشهدت الفترة الماضية عددا من المخالفات داخل مصلحة الجمارك مما تطلب في بعض الأحيان تدخل الأجهزة الرقابية ووصل الأمر إلى إلقاء القبض على بعض القيادات رفيعة المستوى داخل المصلحة وإدانة بعضهم في قضايا فساد.

ويعمل أحمد كجوك وزير المالية، منذ توليه حقبة وزارة المالية، على ضبط العمل الإداري داخل مصلحة الجمارك والقضاء على بؤر الفساد إن وجدت.

قرارات ثورية من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك

وأصدر وزير المالية قرار رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٤، الذي حصلت "كلمتك" على نسخة منه، حيث جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٧٧ بإعادة تنظيم وزارة المالية وعلى قرار وزير المالية رقم ٥٥١ لسنة ۲۰۰٦ بشأن الهيكل التنظيمي المصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم ٥٠٣ لسنة ٢٠٢٤ولصالح العمل ومقتضياته.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكل بوزارة المالية مجموعة عمل برئاسة أحمد عبد الرازق محمد على الدين، القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة المالية، وعضوية كل من:



رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك.

رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام وزارة المالية.

مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى.

مدير عام الإدارة العامة للدعم الفنى والإدارى بالهيكل التنظيمي للوكيل الدائم.

ولمجموعة العمل أن تستعين بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في أداء مهامها.



كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تختص مجموعة العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعاونة شريف محمد فتحى الكيلاني - نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، في أداء مهامه وذلك بالنسبة لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالموارد البشرية بمصلحة الجمارك، واقتراح ما يلزم من توصيات بشأنها.



ونصت المادة الثالثة من القرار على تشكل بوزارة المالية مجموعة عمل برئاسة شريف محمد فتحى الكيلاني - نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك وعضوية كل من:

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك.

رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك.

رئيس الإدارة المركزية للتعريفة / القيمة المنشأ بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك.

رئيس الإدارة المركزية المختصة بالموضوعات محل الفحص.

مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك.

السيدة مى فاروق محمد الخولى بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (ب) بمكتب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

السيدة مى فاروق محمد الخولى بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (ب) بمكتب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. ولمجموعة العمل أن تستعين بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في أداء مهامها.

كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن تختص مجموعة العمل المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بمعاونة رئيسها، في أداء مهامه وذلك بالنسبة لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالأمور الفنية بمصلحة الجمارك، واقتراح ما يلزم من توصيات بشأنها.



فيما نصت المادة الخامسة من القرار على أن تشكل بوزارة المالية مجموعة عمل برئاسة شريف محمد فتحى الكيلاني نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك، وعضوية كل من:



مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.

رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك.

مدير عام الادارة العامة للتكنولوجيا بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك.

سامح لبيب سعد مرسى - بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمكتب مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.

ولمجموعة العمل أن تستعين بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في أداء مهامها.



وجاءت المادة السادسة لتنص على أنه تختص مجموعة العمل المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار بمعاونة رئيسها في أداء مهامه وذلك بالنسبة لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالأمور التقنية والتكنولوجية والميكنة بمصلحة الجمارك، واقتراح ما يلزم من توصيات بشأنها.



بينما المادة السابعة نصت على أن يكون لكل مجموعة عمل من مجموعات العمل المنصوص عليها في هذا القرار أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المشرف على مصلحة الجمارك بوزارة المالية.



وطالبت المادة الثامنة من القرار الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.