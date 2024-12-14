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المؤتمر: مصر مستمرة في دعمها لفلسطين وسوريا ولبنان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

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المؤتمر: مصر مستمرة في دعمها لفلسطين وسوريا ولبنان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

المؤتمر: مصر مستمرة في دعمها لفلسطين وسوريا ولبنان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - أشاد إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، بالدور الريادي الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان.

وأكد تمراز، في بيان له، أن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، تقف دائمًا إلى جانب الشعوب العربية وتبذل كل جهد ممكن لحماية استقرار المنطقة وحل النزاعات بما يحقق الأمن والسلام.

وأشار رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن مصر تواصل تقديم دعمها الثابت للشعب الفلسطيني من خلال جهودها الدبلوماسية المكثفة ومساعيها المستمرة لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعتمد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مصر تسعى دائمًا إلى تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال الحوار والمفاوضات، كما أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأحداث وتعمل على تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعبين السوري واللبناني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح أن مصر تدعم الحلول السلمية للأزمة السورية من خلال الحوار السياسي الذي يضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية، وتسعى إلى تقديم كل الدعم الممكن للشعب اللبناني الشقيق، سواء من خلال المبادرات الإنسانية أو الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

ولفت رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن القيادة المصرية تؤكد دائمًا على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار لبنان وتجنب التدخلات الخارجية التي تعرقل جهود الحلول السلمية، مشددا على أن مصر ستواصل بقيادة الرئيس السيسي دعمها لكل القضايا الإقليمية التي تمس استقرار وأمن المنطقة، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على المبادئ الثابتة في دعم الأشقاء العرب وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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