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رسالة رئيس جامعة القاهرة لقيادات قصر العيني بعد عملية اليد المبتورة - أخبار كلمتك

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رسالة رئيس جامعة القاهرة لقيادات قصر العيني بعد عملية اليد المبتورة - أخبار كلمتك

رسالة رئيس جامعة القاهرة لقيادات قصر العيني بعد عملية اليد المبتورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً -  توجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة برسالة شكر لقيادات قصر العيني، والفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) بطوارئ قصر العيني. 

وقال رئيس جامعة القاهرة: “تابعت بفخر واعتزاز ما حرصت على تسليط الضوء عليه المواقع الإعلامية والصفحات الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن نجاح الفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) بطوارئ قصر العيني في إجراء عملية زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عمره ٢٠ عاما بعد جراحة دقيقة ومعقدة بمشاركة أطباء الجراحة والعظام والتخدير”.

 

وأضاف:" في هذا السياق، أتوجه بالتهنئة والشكر إلى قيادات قصر العيني  حسام صلاح ووكلائه ومعاونيه، والفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الذي شارك في نجاح الجراحة تحت إشراف  د.عادل ولسن أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، وطارق عامر أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبيه، وايمن نعمان أستاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح، ويوسف الخولي مدرس جراحات التجميل والإصلاح وبمشاركة فريق جراحة التجميل والإصلاح المكون من: يمني صلاح، جون جوزيف، فادي منصف، فيلوباتير جوزيف، أندرو ميشيل، أحمد عامر".

 

وتابع: الشكر موصول لأطباء العظام: م.م.د.أحمد صفتي، ط.م.مينا اسامة، ط.م.حسن سيد، وفريق التخدير: مدرس د.بيشوي عاطف، م.م.د.مكاريوس موريس، ط.م.بسنت اشرف، ط.م.أحمد حازم، وط.م.أماني فتحي، وأطباء الرعاية والامتياز والتمريض: ط.م.منه عبدالله، ط.م.علي جنينه، ط. ا.علي امجد، م.فؤاد، ولكافة العاملين والقائمين على العمل بهذا الصرح الطبي العملاق.

واختتم رئيس جامعة القاهرة: "لقد أبرزت هذه الجراحة الدقيقة نماذج ملهمة ومشرفة من الكفاءات الطبية التي يحتذى بها والتي تذخر بها مستشفيات جامعة القاهرة، فكل الشكر على إخلاصكم وعطائكم المتميز، وتمنياتي لكم بالتوفيق والمزيد من النجاح".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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