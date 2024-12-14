التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:45 صباحاً - طقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها بشان حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن الأحوال الجوية غير مستقرة وكاشفة عن موعد انخفاض جديد بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم السبت

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، إنه يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50:ى 65 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج (3:4 أمتار)

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

كما أشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على وسط سيناء.

وبالنسبة لسقوط أمطار قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

كما أكدت أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر 2024 تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجات على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.