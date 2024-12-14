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مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو - أخبار كلمتك

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مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو - أخبار كلمتك

مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً - يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة أسوان، لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.

من المقرر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث سيجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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