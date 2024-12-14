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محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 01:30 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة عن القنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين من خلالها تقديم شكواهم وبلاغاتهم لضمان سرعة التعامل معها وحلها.

وأكدت المحافظة أن الوسائل الرئيسية للاتصال هي:

واتساب: 01016050453
الخط الساخن: 114
البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg
الخط الساخن للمنظومة: 16528
 

الطرق الرسمية الوحيدة لتلقي الشكاوى

وشددت محافظة الجيزة على أن هذه القنوات هي الطرق الرسمية الوحيدة لتلقي الشكاوى، حيث تعمل فرق عمل متخصصة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بالسرعة الممكنة بالتعاون مع الجهات المعنية.

شروط تقديم الشكوى

اسم مقدم الشكوى: يجب على مقدم الشكوى ذكر اسمه كاملًا.
الرقم القومي: يجب إرفاق الرقم القومي للمواطن.
الالتزام بالأدب العام: يجب أن تكون الشكوى بلغة مهذبة وخالية من أي ألفاظ نابية أو اتهامات غير مؤكدة.
تفاصيل الشكوى: يجب أن تكون الشكوى واضحة ومفصلة وتتضمن جميع المعلومات اللازمة للتعامل معها.
 

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى استخدام هذه القنوات الرسمية لتقديم شكواهم، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشاكل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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