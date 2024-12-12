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اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة - أخبار كلمتك

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اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة - أخبار كلمتك

اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 07:25 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 12 ديسمبر، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع، بجوار مسجد المشير.

ويعد معرض "تراثنا" من الفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على التراث المصري الأصيل من خلال عرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تعكس الهوية الثقافية والفنية لمختلف محافظات مصر.

ينظم المعرض بهدف دعم الحرفيين والمبدعين، وإبراز جهود الدولة في الحفاظ على الحرف التقليدية ودعمها كجزء من الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفخر بالتراث الثقافي المصري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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