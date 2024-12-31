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بالمجان، +Apple TV تفك تشفير منصتها لجميع المشاهدين في العالم - أخبار كلمتك

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بالمجان، +Apple TV تفك تشفير منصتها لجميع المشاهدين في العالم - أخبار كلمتك

بالمجان، +Apple TV تفك تشفير منصتها لجميع المشاهدين في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - +Apple TV، أعلنت آبل بشكل رسمي، عن فك تشفير منصتها الشهيرة +Apple TV، للمشاهدين حول العالم، لمشاهدة جميع أعمال منصة ‘+Apple TV’، بالمجان لمدة يومين، وتحديدًا من تاريخ 4 إلى 5 يناير  ٢٠٢٥.

Redesigned Apple TV app elevates the viewing experience - Apple (EG)

منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين

في سياق متصل، اعلنت منصة AppleTV، رسميًّا عن تجديد مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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