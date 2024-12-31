بالمجان، +Apple TV تفك تشفير منصتها لجميع المشاهدين في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - +Apple TV، أعلنت آبل بشكل رسمي، عن فك تشفير منصتها الشهيرة +Apple TV، للمشاهدين حول العالم، لمشاهدة جميع أعمال منصة ‘+Apple TV’، بالمجان لمدة يومين، وتحديدًا من تاريخ 4 إلى 5 يناير ٢٠٢٥.

منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين

في سياق متصل، اعلنت منصة AppleTV، رسميًّا عن تجديد مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

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