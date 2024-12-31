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تطورات الوضع بسوريا، إعلان حظر التجول في ريف حمص - أخبار كلمتك

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تطورات الوضع بسوريا، إعلان حظر التجول في ريف حمص - أخبار كلمتك

تطورات الوضع بسوريا، إعلان حظر التجول في ريف حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً -  أصدرت  إدارة العمليات العسكرية السورية  قرارا بحظر التجول في تلبيسة بريف حمص، خلال تنفيذ حملة لملاحقة مطلوبين، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

 

قيادات السلطات المؤقتة الجديدة في دمشق 

 وفي سياق آخر؛ أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق، بأن مسئولين أمريكيين التقوا مع قيادات السلطات المؤقتة الجديدة في دمشق للتباحث حول عدد من القضايا في الشأن السوري والإقليمي ما بعد رحيل بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


وذكرت  السفارة الأمريكية بدمشق أن المسؤولين ناقشوا الحاجة لحماية الأمريكيين في الداخل السوري والتأكد من مصير الأمريكيين المختفين حتى الآن وإن كانوا ضمن احتجاز من جماعات  متطرفة أم  أن الأمر فيه تفاصيل أخرى، مع التأكيد على إخراجهم ومعرفة مصيرهم في أقرب فرصة.

 

مواصلة السلطات بدمشق قتال داعش 

 ونوهت السفارة الأمريكية بأن المسؤولين ناقشوا مع السلطات بدمشق مواصلة قتال داعش ومنع إيران من الظهور مجددا وأن يكون لها موطئ قدم كما السابق في سوريا وألا تتحول سوريا مرة أخرى إلى محور موالي وداعم لها.
وأكد  المسؤولون على إنهم ناقشوا تمثيل جميع السوريين وضمان عملية سياسية شاملة في البلاد دون إقصاء لأحد.

 

رسائل تطمينية للجميع والوفود الدبلوماسية العربية 

 ومنذ تشكيل الحكومة السورية المؤقتة واستقرار الأمور في ظل تصدر  أحمد الشرع للمشهد وإرسال سوريا رسائل تطمينية للجميع، والوفود الدبلوماسية العربية والأجنبية تتوافد على سوريا لنقاش المرحلة اللاحقة في البلد الذي نال من الفوضى والاضطراب سنوات طويلة تقدر بنحو 13 سنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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