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اعتماد الموازنة المعدلة والمقترحة للعام المالي الجديد لشركة شقير البحرية للزيت - أخبار كلمتك

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اعتماد الموازنة المعدلة والمقترحة للعام المالي الجديد لشركة شقير البحرية للزيت - أخبار كلمتك

اعتماد الموازنة المعدلة والمقترحة للعام المالي الجديد لشركة شقير البحرية للزيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - انتهت شركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) والمنصورة للبترول من أعمال  الجمعية العمومية العادية والغير عادية للموازنة المعدلة للعام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ والمقترحة للعام المالى ۲۰۲٦/۲۰۲۵ برئاسة  المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسادة نواب الهيئة حيث تم الإتفاق على تفعيل إتفاقية الخدمات الإستكشافية والإنتاجية مع شركة أديس.


واستعرض المهندس  وليد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما تم إنجازه في النصف الأول من العام المالي حيث نجحت الشركة في تحقيق حوالي مليون و۳۰۰ ألف ساعة عمل آمنة بالنسبة للعاملين ( شركة ومقاول)، ونجحت الشركة فى إنتاج ١,٣ مليون برميل مكافئ بمتوسط ٦٩٠٠ برميل مكافئ يوميا خلال هذه الفترة.


قامت الشركة بوضع خطة إستكشافية طموحة لإضافة احتياطيات جديدة من الزيت الخام عن طريق حفر بئرين إستكشافيين خلال الموازنة المعدلة والموازنة المقترحة.


وفى إطار حرص الشركة على زيادة معدلات الإنتاج فقد وضعت الشركة برنامج عمل مكثف لعمليات إعادة الإكمال وحفر الآبار التنموية بمناطق الشركة المختلفة بالموازنة المعدلة والموازنة المقترحة وتستهدف هذه الخطة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إنتاج ۸۰۰۰ برميل يوميًّا من الزيت الخام، ١٥ مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز، ۲۳۰ برميل يوميًّا من المتكثفات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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