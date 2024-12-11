الرئيس السيسي يرسل برقية إلى ملك المغرب: «أتمنى لجلالتك موفور الصحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:32 مساءً - أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية إلى شقيقه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنيًا له الشفاء العاجل، وذلك عقب إجراء جلالته لعملية جراحية مؤخرًا.

وخلال البرقية، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تمنياته لشقيقه ملك المملكة المغربية، بموفور الصحة، وللشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.