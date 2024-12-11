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الرئيس السيسي يرسل برقية إلى ملك المغرب: «أتمنى لجلالتك موفور الصحة» - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يرسل برقية إلى ملك المغرب: «أتمنى لجلالتك موفور الصحة» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يرسل برقية إلى ملك المغرب: «أتمنى لجلالتك موفور الصحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:32 مساءً - أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية إلى شقيقه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنيًا له الشفاء العاجل، وذلك عقب إجراء جلالته لعملية جراحية مؤخرًا.

وخلال البرقية، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تمنياته لشقيقه ملك المملكة المغربية، بموفور الصحة، وللشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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