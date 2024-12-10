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مبادرة أحسن صاحب تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم بـ 132 فعالية ترفيهية - أخبار كلمتك

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مبادرة أحسن صاحب تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم بـ 132 فعالية ترفيهية - أخبار كلمتك

مبادرة أحسن صاحب تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم بـ 132 فعالية ترفيهية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة  صناع الحياة 132 فعالية ترفيهية وتوعوية في جميع محافظات مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.

وشارك في هذه الفعاليات 1000 شخص من  ذوي الهمم، إلى جانب 1062 متطوعًا من فرق العمل التطوعي التابعة لصناع الحياة.

أهمية دمج الأشخاص ذوي الهمم وتشجيع التواصل الاجتماعي الفعّال معهم

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة “أحسن صاحب”، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الهمم وتشجيع التواصل الاجتماعي الفعّال معهم، وقد تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد تضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة ركزت على الترفيه والتوعية، بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والمتطوعين، مما يعكس الدور الحيوي لهذه المبادرة في تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب.

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وفي سياق آخر، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكولات تعاون المرحلة الثالثة لتأسيس 7 مراكز لخدمة الطلاب ذوي الهمم في 7 جامعات حكومية، بالتعاون مع هيئة أميديست. 


توقيع بروتوكولات لتأسيس 7 مراكز لخدمة الطلاب ذوي الهمم في 7 جامعات حكومية

وسيتم إنشاء الـ 7 مراكز في جامعات (المنيا، بنها، مطروح، المنوفية، بورسعيد، أسوان، كفر الشيخ)، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، وماريسول بيريز مديرة مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكونيسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبن سايتس مستشار السفارة الأمريكية لشئون الأشخاص ذوي الهمم، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الهمم.

وتهدف بروتوكولات التعاون إلى الإشراف على تنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم، ومتابعة تقديم أنشطة المركز في الجامعات، وتمويل أنشطة التدريب من خلال متخصصين من استشاريين، ومدربين مؤهلين، وتزويد العاملين بمركز الطلاب ذوي الهمم بالتدريب على أساليب الإدارة، وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وإعداد الرسالة والرؤية والقيم الخاصة بالمركز، وإجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل، وجلب التمويل وتنفيذ الخدمات والأنشطة المختلفة.

وقع بروتوكولات التعاون عن الجامعات الحكومية، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفى نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، ووقع عن هيئة أميديست، السيد/ كونيسي دير مودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجاء توقيع بروتوكولات التعاون على هامش ورشة العمل النقاشية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة أميديست، حول "التكنولوجيا المساعدة ودمج ذوي الهمم".

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المثمر بين الجامعات المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة أميديست، في تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعات الحكومية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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