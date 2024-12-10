لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - وقّع الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أمديست).

شهد مراسم التوقيع، التي أُقيمت في مدينة الأقصر، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات، والسيدة ماريسول بيريز، مديرة مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز حقوق الطلاب ذوي الهمم ودعم دمجهم في البيئة الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال إنشاء مركز متخصص في جامعة كفر الشيخ لتقديم خدمات أكاديمية ونفسية وتأهيلية متكاملة.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة تُلبي احتياجات جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشمل تطوير المناهج التعليمية لتكون مهيأة للجميع، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة التي تعزز قيم المساواة والاندماج.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد العال أن البروتوكول يتضمن تجهيز البنية التحتية للجامعة لتناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، مع اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم حلول تعليمية مبتكرة.

وأكد عبد العال على التزام جامعة كفر الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم لطلابها من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تعزيز فرصهم الأكاديمية والاجتماعية، بما يساهم في إعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع. وأضاف: "نسعى لتحقيق رؤية شاملة تُرسّخ قيم المساواة والدمج، ونعمل باستمرار على الاستفادة من الشراكات المحلية والدولية لتقديم أفضل الخدمات لطلابنا، إيمانًا منا بأن تمكينهم هو جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها".

يُذكر أن المشروع بدأ بإنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في خمس جامعات حكومية خلال المرحلة الأولى، وتوسع ليشمل 15 جامعة إضافية في المرحلة الثانية، وصولًا إلى المرحلة الثالثة الحالية التي تستهدف إنشاء مراكز جديدة في سبع جامعات، من بينها جامعة كفر الشيخ، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 27 مركزًا على مستوى الجامعات الحكومية في مصر.