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مدبولي يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ببورسعيد - أخبار كلمتك

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مدبولي يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ببورسعيد - أخبار كلمتك

مدبولي يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احتفالية تسليم عدد من العقود الخاصة بوحدات سكنية ضمن مشروع "سكن كل المصريين" في بورسعيد.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 20 إعلانًا للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2014 وحتى 2024، لافتة إلى أن إجمالي المتقدمين لهذه الإعلانات بلغ نحو 1.6 مليون مواطن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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