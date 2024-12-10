مدبولي يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احتفالية تسليم عدد من العقود الخاصة بوحدات سكنية ضمن مشروع "سكن كل المصريين" في بورسعيد.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 20 إعلانًا للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2014 وحتى 2024، لافتة إلى أن إجمالي المتقدمين لهذه الإعلانات بلغ نحو 1.6 مليون مواطن.

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