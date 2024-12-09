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وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية - أخبار كلمتك

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وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية - أخبار كلمتك

وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، وذلك في إطار تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات.

وأضاف الوزير، خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأحد، أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث نعمل على ٣ أولويات رئيسية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأشار إلى أن العمل جار على مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث "نهدف إلى دعم مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة".

وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرا إلى التوسع بشكل أكبر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩، ٨ مليار جنيه، و "نعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وقال إن هناك حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، فضلا على دعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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