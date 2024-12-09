غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة مد تلقي طلبات حجز برامج الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه لا نية على الإطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار وتعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.

حقيقة مد فتح باب التقدم بقرعة الحج السياحي

ونفت الغرفة جملة وتفصيلا ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية منسوبا لمصدر بـوزارة السياحة أنه يتم دراسة مد باب التقديم للحج السياحي حتى آخر شهر ديسمبر الحالي وإجراء القرعة أوائل يناير المقبل، وشددت الغرفة على أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة ولا أساس له، وتؤكد الغرفة أنها تواصلت مع كبار مسئولي وزارة السياحة والآثار والذين أكدوا عدم صحة تلك التصريحات وأنها لم تصدر من أي من مسئولي الوزارة.

وتهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر منعا لحدوث بلبلة لدى آلاف المواطنين الذين تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء الفريضة.

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وقررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارا من الـ 20 نوفمبر الماضي ولمدة شهر تنتهي في ال 20 من ديسمبر الجاري.



يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

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