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محافظ القاهرة يفتتح معرض عرض "صنع في دمياط" للأثاث - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يفتتح معرض عرض "صنع في دمياط" للأثاث - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يفتتح معرض عرض "صنع في دمياط" للأثاث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:57 مساءً - شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم. شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نائبًا عن محافظ دمياط افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

محافظ القاهرة يشيد بالمعروضات 


وخلال جولته بالمعرض أشاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالمعروضات وجودتها وأسعارها التنافسية، وأكد أن محافظة دمياط تتمتع بشهرة واسعة بجودة وتنوع منتجاتها من الأثاث، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس اهتمام الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطنى، ولتحقيق التنمية بهذا القطاع ودعم محاور الاستراتيجية  الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويشارك فى المعرض المقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ٦٦ عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط،  وشركة مدينة دمياط للأثاث،  واللجنة التعاونية لصناعة الأثاث،  والجمعيات التعاونية بدمياط لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

 

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وتمتد فعاليات المعرض لمدة عشرة أيام من اليوم وحتى ١٤ ديسمبر الجارى، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذي السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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