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حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:50 صباحاً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل للعام الدراسي 2024-2025.

 

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي حتى انطلاق امتحانات الترم الأول يوم 11 يناير 2024.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

 

التعليم تنفي ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية الترم الثاني

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، مؤكدًا أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير. 

التعليم: القرارات الوزارية والآليات المعلنة مستمرة دون تغيير

وأهابت وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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