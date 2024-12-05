قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع محافظة القليوبية، مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ثلاث ندوات تثقيفية «بجامعتي حلوان والزقازيق ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة» وقد تم خلال الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة والقوات المسلحة في مختلف المجالات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الجيزة ورئيسا جامعتي حلوان والزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري محاضرتين للطلبة بجامعتي القاهرة والفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التي تنفذها الدولة المصرية.