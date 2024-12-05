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نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات بالبدرشين والحوامدية (صور) - أخبار كلمتك

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نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات بالبدرشين والحوامدية (صور) - أخبار كلمتك

نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات بالبدرشين والحوامدية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:27 مساءً - قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، بجولة ميدانية مكثفة بمركزي البدرشين والحوامدية، شملت تفقد سير العمل بمستشفى البدرشين المركزي، ومتابعة أعمال البنية التحتية، والمشاركة في فعاليات القافلة المجانية الشاملة.

بداية، تفقد نائب المحافظ سير العمل داخل مستشفى البدرشين المركزي، حيث قام بجولة تفقدية في أقسام الاستقبال والعيادات والرعاية المركزة. حرص النائب على الاستماع إلى آراء المرضى والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الطبية. كما وجه بتقديم كافة التسهيلات للمرضى وسرعة إنهاء الإجراءات.

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أعمال الخطة الاستثمارية لتركيب بلاط الإنترلوك

وفي سياق آخر، تابع نائب المحافظ أعمال الخطة الاستثمارية لتركيب بلاط الإنترلوك في عدد من الشوارع بمدينة البدرشين، مؤكدًا على أهمية هذه المشروعات في تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بالمشاركة في فعاليات القافلة المجانية الشاملة بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة. وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وبيطرية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل محو الأمية ومكافحة الإدمان. وقد قام نائب المحافظ بالتحدث إلى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

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رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم رؤساء المراكز والمدن، ومدير عام مستشفى البدرشين المركزي، ومنسقي مشروع حياة كريمة بالجيزة.

تأتي هذه الجولة الميدانية في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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