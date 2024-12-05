200 ألف جنيه لأسرة المُتوفى و20 ألفا لمصابي سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - قام مدير مديرية العمل بالشرقية أحمد عبد الهادي بزيارة إلى مستشفى ديرب نجم التخصصي، وذلك للاطمئنان على عدد (6) من عمال العمالة غير المنتظمة، والذين تم إصابتهم إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية" بقرية ديرب نجم بالشرقية.

أسماء المصابين

وهم: أحمد محمد أحمد، ومحمد ناجي علي، وصبري أحمد محمد حسن، وهاني محمد لطفي، وفرج أحمد محمد، وأحمد محمد عبد الله، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بمتابعة العمال المصابين بالحادث.



كما تقدم مدير المديرية بواجب العزاء لأسرة العامل عبد الكريم عبد الغني الذي لقي مصرعه إثر الحادث.



تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم إعداد تقرير شامل بجميع التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المُتوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

ورافق مدير المديرية خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى ديرب نجم، وحسام السيد مدير الشئون القانونية بالمديرية، وسلامة محمود مدير مكتب عمل ديرب نجم.

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