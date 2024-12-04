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الصحة تشارك بجناح خاص في معرض الأسبوع الكويتي - أخبار كلمتك

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الصحة تشارك بجناح خاص في معرض الأسبوع الكويتي - أخبار كلمتك

الصحة تشارك بجناح خاص في معرض الأسبوع الكويتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - تشارك وزارة الصحة والسكان، بجناح خاص في معرض الأسبوع الكويتي الخامس عشر في مصر  الذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت شعار «الكويت في مصر»، في الفترة من ٣-٥ ديسمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وبعض القيادات والسفراء وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المعرض يشارك فيه أكثر من 80 جهة وشركة مصرية وكويتية في قطاعات متنوعة، وتضمنت الوزارات المصرية (الصحة والسكان، والدولة للإنتاج الحربي، البترول والثروة المعدنية، العمل، السياحة والآثار، الطيران المدني)، ومحافظة القاهرة.

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة

 


كما يشارك في الفعاليات من الجانب الكويتي السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي وزارات الدفاع والإعلام والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للصناعة وكبرى الشركات العاملة بمختلف المجالات بدولة الكويت، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، بالإضافة إلى حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات.


وأشار "عبد الغفار" إلى أن مشاركة وزارة الصحة تأتى هذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال توفير خدمات حكومية متطورة تشمل جميع المجالات، خاصة في القطاع الصحي.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تشارك لأول مرة  في هذا الحدث الكبير حيث أنه يعتبر أكبر تجمع كويتي مصري، ويضم قطاعات متعددة مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية وتبادل الرؤى بين البلدين الشقيقين.


وأكد «عبد الغفار» أهمية المشاركة التي تعمل على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها وقطاعاتها المشتركة الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن هذه المشاركة تعكس الدولتين الشقيقتين "مصر والكويت"على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية.

 

عبد الغفار: العلاقات بين الكويت ومصر تاريخية

 


وقال «عبد الغفار»: إن العلاقات بين الكويت ومصر تاريخية وتتميز بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، مضيفًا أن هذه العلاقات أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، والتي انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة.


وأضاف  أن المشاركة في هذه الحدث الضخم فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على تطور الشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية، والحركة الاقتصادية بشكل عام، والإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، وتساعد في زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة.


ولفت «عبد الغفار» إلى أن الدكتورة رشا الشرقاوي  رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، قدمت شرح مبسط عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك خلال تفقد الوزراء والسفراء المعرض بعد افتتاحه، مؤكدة أن الوزارة تحرص على المشاركة الفعالة لزيادة الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار.


وتابع «عبد الغفار» أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أشاد خلال افتتاحه فعاليات المعرض بمشاركة وزارة الصحة والسكان في معرض الأسبوع الكويتي في مصر وذلك أثناء جولته بالمعرض وتفقده الجناح الخاص بالوزارة، مؤكدا أنها فرصة استثمارية كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين البلدين، كما أشاد أيضًا السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية بجهود وزارة الصحة والخدمات التي تقدمها، بالاضافة إلى السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر  العربية.

وحضر بجناح وزارة الصحة والسكان الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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