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محمد مرعي رئيسا لحي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح - أخبار كلمتك

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محمد مرعي رئيسا لحي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح - أخبار كلمتك

محمد مرعي رئيسا لحي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:00 مساءً -  أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء فترة خدمة اللواء أحمد عبد الفتاح كرئيس لحي الدقي، وذلك بعد بلوغه سن المعاش.

 وتولى اللواء أحمد عبد الفتاح هذا المنصب منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2024، حيث قدم خلال هذه الفترة جهودًا كبيرة في تطوير الحي وتحسين الخدمات المقدمة لسكانه.

تكليف محمد مرعي بمنصب رئيس حي الدقي

وفي هذا الصدد، أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف محمد مرعي بتولي منصب رئيس حي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح. 

ومن المنتظر أن يشهد حي الدقي خلال الفترة المقبلة المزيد من التطورات والمشروعات الخدمية تحت قيادة  مرعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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