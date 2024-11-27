رئيس حماية المستهلك: الدولة تُولى اهتماما كبيرا بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:02 مساءً - قام ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بزيارة لمستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة.

رئيس جهاز حماية المستهلك يزور مستشفى الناس

وكان في استقباله حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، والدكتور محمد دنيا، المدير الطبي للمستشفي، ورؤساء الأقسام من الأطباء والمُشرفين.

وأكد إبراهيم السجيني، أن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بمجال الصحة، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن على أرض الواقع فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما ما شهدناه اليوم في مستشفى الناس يؤكد هذا الاتجاه، وذلك من خلال سعتها الاستيعابية وقدرتها وأجهزتها الحديثة وأطبائها من كل أنحاء العالم، وإجراء العمليات الجراحية النادرة للأطفال.

استيعاب مستشفى الناس للأطفال المرضى للفلسطينيين

وأشار إلى أن المستشفي لديها طاقة استيعابية للأطفال المرضى الفلسطينيين العائدون من غزة، والذين يتم علاجهم في المستشفى جنبا إلى جنب مع أشقائهم من مصر، مُثمنا دور مستفي الناس من خلال ما يتم تقديمه لهم من أوجه الدعم النفسي والمعنوي.

كما أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك، بهذا الصرح العظيم، الذي يعكس دور وأهمية مؤسسات المجتمع المدني في مجال الصحة، موجها الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الناس على كافة الجهود والخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمرضى، والتركيز على بناء القدرات والتنمية المهنية للأطباء والعاملين بها، مما يؤكد على التطور المستمر والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية للأطفال والمواطنين، وفقًا لأفضل معايير الجودة الصحية.

كما أعرب عن فخره واعتزازه بوجود هذا النموذج من المستشفيات القائمة على العمل الإنسانى بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في المجال الصحي لتخفيف العبء عن المواطنين.

واطلع رئيس الجهاز، خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، والتي تقدم خدماتها بالمجان في تخصصات جراحات القلب والعيوب الخلقية للأطفال.

وتفقد رئيس الجهاز، خلال زيارته غرف الأطفال واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أثنى على الجهود المبذولة بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة بالمجان للأطفال، مثمنًا جهود الفرق الطبية بالمستشفى وكافة العاملين بها.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، خلال الزيارة، غرفة العناية المركزة والتي تضم أحدث الأجهزة فى الشرق الأوسط كما شاهد وحدات الأشعة وهى الأحدث فى مصر والتعرف علي أجهزه وحده الاشعه زيارة وتفقد القسم الرئيسى بالمستشفى والمرضي والعاملين.

وأثناء الزيارة، تفقد رئيس الجهاز، بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية، وعلي امتثال الحالات للشفاء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



كما قام رئيس الجهاز خلال الزيارة بالإطمئنان علي الأطفال من المرضى الفلسطينيين العائدون من غزة، والذين يتم علاجهم في المستشفى جنبا إلى جنب مع أشقائهم من مصر، كما اطمئن على ما يتم تقديمه لهم من أوجه الدعم النفسي والمعنوي.

وفي نهاية الجولة، اعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن بالغ إعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُثمنا الجهود المبذولة للإرتقاء بهذا الصرح العظيم لخدمة أهالينا بالمجان، وأن ما شهدناه اليوم يعكس الدور الحقيقي للمجتمع المدنى ويظهر ذلك من خلال مسؤوليته المجتمعية، مُتمنيًا أن تتكرر مثل هذه المستشفيات على مستوى مصر، ومصر مليئة بالأعمال التنموية، ومستشفى الناس، بها ما يزيد عن 48 غرفة عيادة خارجية، 600 غرفة.

والجدير بالذكر أن " مستشفى الناس " واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين من الأسر المهمشة والأكثر احتياجا وغير القادرين، ونجحت المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية، والكشف على أكثر من 27 ألف مريض، كما أجرت المستشفى أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدًا وعمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى هذا تفتح مستشفى الناس أبوابها لكل مرضى القلب والجهاز الهضمي، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميًا، حيث أجرت 630 عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي منذ بداية افتتاحها في 2019.

ويشار إلى أن مستشفى الناس تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.

وأتم المستشفى فى 60 جراحة قلب و130 قسطرة علاجية خضع لها المرضي من الأطفال والكبار بأعلى نظام فندقى فى الخدمة والإقامة وبالمجان.

والمستشفى مجهز حاليا لإجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية قسطرة ويمكن تحويل أى غرفة عادية لعناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.

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