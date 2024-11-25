القاهرة تصل لـ 20 درجة مئوية، درجات الحرارة غدا الثلاثاء 26- 11- 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:05 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 20

بنها: الصغرى 13 والعظمى 19

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 19

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 18

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 20

كاترين الصغرى 06 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 19

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21

السويس: الصغرى 12 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 23

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 23

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجارى، تستمر غدا ، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تترواح من 40:50كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

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