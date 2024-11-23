تبدأ 1 ديسمبر.. جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية ثانوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - جدول امتحانات شهر نوفمبر.. يبحث العديد من الطلاب، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي في محافظتي القاهرة والجيزة، استعدادًا لأداء الاختبارات الشهرية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الثانوية في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي، وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للصفين من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادتي التاريخ والفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي عملي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادتي الكيمياء والأحياء.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة الفيزياء.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي أدبي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادة علم النفس والجغرافيا.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الثانوية في الجيزة

بينما أوضحت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تبدأ من غدًا الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، وجاءت جداول الامتحانات كالتاليك

- الأحد 24 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادتي العلوم المتكاملة، والتربية الوطنية.

- الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة

يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر: امتحان اللغة العربية والتربية دينية.

يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر: امتحان الرياضيات.

يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر: امتحان علم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر: امتحان الجغرافيا والتربية الوطنية.

يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي بالجيزة

يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر: امتحان الرياضيات البحتة وامتحان أحياء.

يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر: امتحان الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر: امتحان الكيمياء والتربية الوطنية.

يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان رياضيات تطبيقية.