وزارة العمل: ورشة عمل حول ريادة الأعمال لخريجي مراكز التدريب المهني بمحافظة الأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق دعم المشروعات بالأقصر، ورشة عمل بقاعة ديوان عام المديرية حول "المهارات الريادية"، وذلك لخريجي مركز التدريب المهني بالطود التابع لمديرية العمل، بهدف نشر ثقافة العمل الحر لإكساب الشباب المعلومات والمهارات والاتجاهات اللازمة لممارسة العمل الحر بنجاح، وذلك في إطار سعي الدولة للاهتمام بالشباب لتوجيههم وإرشادهم لطرق استثمار إمكانياتهم ومهاراتهم.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر - في تقريرٍ للوزارة - أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال إن تلك الخطوة تأتي لتمكين الشباب وإمداده بالمعلومات حول الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة، وكيفية تشغيلها، والمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.