أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر الدولي.. وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر الدولي.. وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر - أخبار كلمتك

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر الدولي.. وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المُشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار الأقصر الدولي، حيث كان في استقبالهم الطيار هشام فريد مدير المطار.

هذا وتهدف زيارات اللجنة إلى تقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات، وكذا توفير وسائل الحماية الأمنية والتأمينية اللازمة المعمول بها بالمطارات الدولية، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).

مطار الأقصر الدولي

وخلال الجولة، قامت اللجنة بتفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك وبرج المراقبة ومبنى الأرصاد الجوية، كما تم متابعة جاهزية المطار والتركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، وكذلك الإطلاع على سير حركة الركاب بصالتي السفر والوصول، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الإطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

مطار الأقصر الدولي

كما تفقدت اللجنة الأسوار المحيطة حول المطار ومبنى الركاب بصالتي السفر والوصول، ومنطقة الاستراحات، والكافيتريات والأسواق الحرة والكاترينج، كما تم متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية "منظومة كاميرات المراقبة " ومنطقة سيور الحقائب بصالتي الوصول الدولي والداخلي، حيث تم التأكد من انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب للإطمئنان من عدم تأخير الركاب في مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة أماكن دخول وخروج الركاب من بوابات المطار، كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة، حيث تم الوقوف علي آليات تشغيل البالون الطائر ومشاهدة انطلاقه فجرًا.

اقرأ أيضاً
مطار الأقصر يُجري تجربة طوارئ واسعة النطاق

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يواصلون التدريب الصيفى بمطار الأقصر

جمارك مطار الأقصر تحبط 10 محاولات تهريب عدد من السبائك الذهبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعديلات جديدة بقطارات السكك الحديد بدءًا من 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق