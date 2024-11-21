وزارة الداخلية تنظم عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي لحقوق الطفل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - احتفلت أجهزة وزارة الداخلية، باليوم العالمي لحقوق الطفل، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء - ذوى أحتياجات خاصة" - دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء - ذوى أحتياجات خاصة" - مستشفيات الأطفال) وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.

ونظمت مديرية أمن القاهرة، احتفالية بمقر اتحاد الشرطة الرياضي لعدد (50) طفل نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام، حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض موسيقية وفقرات ترفيهية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال الأيتام والمشرفين عليهم، يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشء يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفل من طلبة المدارس ألابتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور فى تنظيم حركة المرور وتقديم يد العون والمساندة لكافة المواطنين بمختلف المواقف والظروف على الطرق، فضلاً عن تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور بهدف زيادة الوعى المروري لدى الأطفال لخلق جيل جديد لديه ثقافة مرورية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

كما نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد (50) طفلا من طلبة المدارس بالقاهرة، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

وقام قطاع الرعاية الاجتماعية بتنظيم يوم ترفيهي بنادي الفروسية بالفسطاط لعدد (100) طفل من طلبة المدارس بالقاهرة والذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية، الذي يستقبل كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية، وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهم.

كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات الشرطية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم 20/11/2024 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).. فضلاً عن استقبال وفدى من (المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة) بمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث اطلع خلالها أعضاء الوفدين على أبرز الجهود التي تقدمها الوزارة فى تقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لأعضاء وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان "نساء" لتقديم هدايا عينية للنزيلات وأطفالهن احتفالاً بتلك المناسبة.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.