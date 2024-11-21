وزير البترول يبحث مع سفير كندا تطورات تحديث منظومة التعدين في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع السفير الكندي بالقاهرة أولريك شانون، الذي تسلّم مهام عمله مؤخراً والوفد المرافق له، آخر تطورات جهود تحديث منظومة التعدين في مصر، وأنشطة الشركات الكندية العاملة في مصر في مجالات البترول والغاز والتعدين.

وذكرت وزارة البترول - في بيان اليوم "الخميس"- أنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مناحي العمل البترولي والتعديني، بالإضافة إلي الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار في مجالي البترول والتعدين في مصر.

على جانب آخر، بحث وزير البترول مع ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجيان"اليونانية، ونيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي للشركة، فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع الشركة اليونانية لاستمرار الشراكة والتعاون مع مصر، بعد استحواذ شركة كارلايل للاستثمار العالمية على أصول إنرجيان الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية اليونانية بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط من خلال التعاون والابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال التقاط وتخزين الكربون (CCS)، والذي ستشارك فيه شركة إنرجيان كجانب تنفيذي.

وتم بحث خطوات العمل الجاري بين فريقي العمل في البلدين للإعداد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الربع الأول من العام الجديد في مجال التنمية المستدامة وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون.

واستعرضت الشركة اليونانية خلال اللقاء تطورات عملية انتقال أصولها الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر بالبحر المتوسط إلي شركة كارلايل للاستثمار العالمية، مؤكدة تطلعها لفتح فرص جديدة للتعاون والشراكة مع قطاع البترول والغاز المصري، واستمرار المشاورات في هذا المجال.