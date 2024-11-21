وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات «سكن لكل المصريين» لمستحقيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:42 مساءً - سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ومي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مجموعة من عقود الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للمستحقين بمركز «شطا» بمحافظة دمياط، وذلك وسط أجواء من الفرح والسرور.

وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمستحقيها، حيث تعد هذه اللحظة تتويجًا للجهود المبذولة لتنفيذ تلك الوحدات ضمن أكبر مشروع لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعالم، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر، لكل من شارك وساهم في تنفيذ هذه الوحدات، وخروج هذا المشروع إلى النور بالشكل الرائع، في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 3508 وحدات بمراكز محافظة دمياط، موضحة أنه تم الانتهاء من 11 عمارة بمركز «شطا» بمحافظة دمياط، والتي يتم تسليم عقودها اليوم، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من العمارات.