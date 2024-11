ختام النسخة الخامسة لمسابقة "عين شمس تبتكر " بجوائز 800 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً - شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٤، بحضور ممثلين من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، البنك المركزى، وعدد من البنوك المصرية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمداء ووكلاء الكليات.

ختام النسخة الخامسة لمسابقة عين شمس تبتكر بجوائز تصل إلى ٨٠٠ ألف جنيه

وفي كلمته رحب محمد ضياء زين العابدين بالحضور في رحاب مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس هذا المركز الرائد في مجاله بين جميع الجامعات المصرية معربا عن سعادته بالتواجد في ختام مسابقة عين شمس تبتكر، والتي تقام للعام الخامس علي التوالي، مما يؤكد منهجية العمل المؤسسي بجامعة عين شمس حيث ظهرت الفكرة منذ بضعة سنوات وتطورت وتم دعمها وتوفير المناخ الملائم لاستمرارها وتطورها، كما تقدم بالشكر لوزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومؤسسات المجتمع المدني والبنك المركزي المصري والبنوك المصرية لرعايتهم هذه المسابقة، وكذلك نيفين عاصم المدير التنفيذي لقطاع الابتكار وعمداء الكليات وللقائمين على هذا الحدث الهام لإنجاح هذه الفكرة والتي بدأت منذ خمس سنوات.

وأشار محمد ضياء زين العابدين إلى أن للابتكار وريادة الأعمال دورا حيويا في دفع النمو الاقتصادي والتنمية، مؤكدا الدور الريادى لجامعة عين شمس في هذا المجال اتساقا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وحرصها الدائم على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التقدم التكنولوجي؛ وذلك بالتعاون مع شركائنا داخليا وخارجيا، إلي جانب العديد من الفعاليات طوال العام فى مختلف الكليات.

وطالب محمد ضياء كافة الجهات المعنية بضرورة تفعيل الأفكار والابتكارات وبلورتها في صورة نهائية لتحقيق الهدف المرجو تحقيقه من هذه المسابقة.

وفي ختام كلمته هنأ رئيس جامعة عين شمس الطلاب والباحثين وذوي الهمم، وكافة منتسبي الجامعة من مختلف الكليات المشاركين في هذه المسابقة، مثنيا علي مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية المتميزة والتي تنبئ بمستقبل أفضل لمجتمعنا ووطننا، سواء كانوا من الفائزين أو مِن مَن لم يحالفهم التوفيق ففي كلتا الحالتين قد اكتسبوا من الخبرات ما يؤهلهم لخوض التجربة مرة أخرى.

وفي كلمتها أوضحت ا.د أمل نصر الدين نيابة عن ا.د هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ان نشاط الصندوق بدأ منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بدعم جميع المراحل العمرية بجميع المراحل التعليمية.

وأضافت أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أطلق مبادرة لهذا العام خاصة بالشركات الناشئة، لافتة إن مسابقة عين شمس تبتكر أصبح لها اسم وتاريخ كبير، ويتم الاستعانة بأعضائها في كل اللقاءات التي يقوم بها الصندوق والتى تجوب جامعات مصر، كما قام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بدعم ٦٠ مشروع تأهل منهم ٣٠ بمختلف الجامعات، كما تم تقديم دعم بمبلغ ٢٠ مليون جنيه لـ ٣٠ جامعة مصرية.

وأن جامعة عين شمس مشاركة بثلاث فرق في مسابقة GEN-Z، وهي مسابقة تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.

يذكر أن مسابقة عين شمس تبتكر في نسختها الخامسة، والتي استمرت لمدة عام شهدت منافسة شرسة بين رواد الأعمال في جميع مسارات المسابقة.

حيث كللت الجامعة مجهود هؤلاء النوابغ بتكريمهم في الملتقى الابتكار الأهم في جامعة عين شمس ملتقى "عين شمس تبتكر 2024"، تحت شعار Connecting the Dots of the Innovation Ecosystem.

حيث يهدف الملتقى لدعم المبتكرين ورواد الأعمال من الطلاب والباحثين، مع تخصيص جوائز تصل إلى٨٠٠ ألف جنيه، والذي تم إطلاقه تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور إسلام عدلي مدير مشروع نوادي الابتكار (ASU-iClub) بمركز الابتكار وريادة الأعمال، وتحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالوزارة مما يعكس الدور الفاعل الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم مجتمع ريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية، شارك في هذا الحدث الابتكاري الهام المخصص للنوابغ والمبتكرين من طلاب وخريجي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من رواد الأعمال وممثلين القطاع العام والخاص وقطاع البنوك والشركات الناشئة.

على مدار العام وشهدت المسابقة أكثر من 300 فكرة ومشروع ونموذج أولى وشركة ناشئة في أربعة مسار رئيسية (مسار الطلاب، مسار الباحثين، مسار ريادة الأعمال، مسار رائد أعمال مبدع باختلاف (لذوي الهمم)) وركزت المشروعات على الثورة الصناعية الرابعة، الاستدامة، والخدمات المجتمعية، الزراعة الرقمية، التكنولوجيا المالية، الصناعات الدوائية. ويأتي ذلك ضمن رؤية الجامعة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. جميع المشاركين حضروا معسكرًا تدريبيًا مكثفًا لصقل مهاراتهم.

حيث جاء الفائزون في مسار الشركات الناشئة بمسابقة "عين شمس تبتكر ’24" (مسار الأفكار)

منسق المسار: دكتور/ إسلام عدلي المدرس بكلية العلوم جامعة عين شمس، وجاءت النتائج كالتالي

المركز الأول

الشركة الناشئة: BUS14

مؤسس الشركة: محمد حسين بكير

وصف الشركة: تطبيق نقل يهدف إلى تسهيل وسائل النقل بشكل مريح، ميسور التكلفة، وآمن لطلاب المدارس في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المركز الثاني

الشركة الناشئة: Genoera Technology

مؤسس الشركة: بسمة محمود

وصف الشركة: فريق من الخبراء والعلماء ملتزمون بالبحث المستمر وتطوير أحدث تقنيات الجينات والإنزيمات، تسعى شركة GenoEra لتحقيق رؤيتها في تحسين عمليات الإنتاج وتقديم منتجات متطورة تلبي احتياجات السوق بفعالية. حيث توفر GenoEra مستلزمات التكنولوجيا الحيوية عالية الجودة مثل Master Mixes وcDNA Synthesis Kits، وتقدم حلولًا مخصصة لإنتاج الإنزيمات لتلبية احتياجات مختلف الصناعات بدقة وابتكار. كما نُقدم إرشادات متخصصة في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لدعم العملاء في تحقيق نتائج بحثية وتطويرية رائدة.

وفي مسار الأفكار (فئة الباحثين)

منسق المسار: دكتور/ شريهان جلال الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

المركز الأول

الباحثة: سماح هاشم

الكلية: الزراعة

مشروع AB tone يهدف إلى إنتاج الببتون من مخلفات الدواجن كمصدر محلي بديل للببتون المستورد الوصف:

المركز الثاني

الباحثة: شيماء عصام الدين

مشروع: BIOPOLYMELT

كلية: الزراعة

مشروع يهدف إلى استخدام حشرة الجاليريا لحل مشكلة تراكم النفايات البلاستيكية من خلال قدرتها على تحليل البلاستيك بإنزيمات طبيعية فعالة وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، يستهدف المشروع الفنادق والمطاعم الكبرى التي تسعى لتقليل تأثيرها البيئي الضار، مع تقديم حل مبتكر ومستدام لإدارة النفايات البلاستيكية بطريقة صديقة للبيئة

المركز الثالث

الباحثة: علا محمد عزت

مشروع: Dental Simulation Studio

كلية: طب الأسنان

ستوديو محاكاة حالات التشخيص في طب الأسنان: تقديم منصة تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن طلاب طب الأسنان من تطوير مهاراتهم التشخيصية من خلال محاكاة افتراضية لحالات مرضية ينشأها الطلاب تحت إشراف الاساتذة، تتيح الممارسة المستمرة والمتنوعة لتشخيص المرضى

الفائزون في مسار الأفكار (طلاب)

منسق المسار: دكتور/ إسلام عدلي المدرس بكلية العلوم جامعة عين شمس

المركز الأول مشروع Amenti

قائد الفريق: تغريد عبد الهادي أحمد

الكلية: العلوم

الفكرة: إعادة تدوير المخلفات الصناعية

الوصف: تطوير منتجات غذائية مستدامة باستخدام نوى البلح وبذور الطماطم لدعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المركز الثاني DR. NM

قائد الفريق: ندى أحمد

الكلية: الصيدلة

الفكرة: منتجات طبية تجميلية

الوصف: استخدام مستخلصات نباتية لعلاج مشكلات البشرة وصناعة المستحضرات التجميلية بتكلفة معقولة.

المركز الثالث Herbanol

قائد الفريق: عمر أسامة محمد

الكلية: العلوم

الفكرة: تحويل الأعشاب الضارة إلى وقود حيوي وسماد عالي الجودة لتحسين الإنتاجية الزراعية.

الوصف: يهدف مشروع Herbanol إلى حل المشكلات البيئية والزراعية الناجمة عن الأعشاب الضارة من خلال تحويلها إلى إيثانول حيوي وسماد عضوي. كما يتم تحويل المخلفات الصلبة الناتجة عن عملية التحلل المائي إلى سماد عالي الجودة، مما يساهم في تحسين صحة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وفي مسار الأفكار (للطلاب ذوي الهمم)

منسق المسار: دكتور/ مروة فريد الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

المركز الأول

الطالب: أحمد تمام

الكلية: الألسن

المشروع: منزل متحدث

المركز الثاني

الطالبة: إيريني صلاح

الكلية: التربية النوعية

المشروع: رؤيا مبتكره للدعاية والإعلان

المركز الثالث

الطالبة: يوستينا اسحاق

الكلية: التربية النوعية

المشروع: تصميم الديكورات المعاد تدويرها.

شهدت فعاليات الحفل الختامي فقرة فنية لكورال اون.

