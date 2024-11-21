بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة - أخبار كلمتك

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:28 صباحاً - أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بإجراء بعض التعديلات بقيادات هيئة الطرق والكباري، بما يخدم مصلحة العمل داخل الهيئة، ويساهم في ضخ دماء جديدة للعمل. 

تغيرات بالطرق والكباري 

وتم تكليف اللواء المهندس طارق عبد الجواد -نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري خلفًا للواء المهندس حسام الدين مصطفى، الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

txt

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

txt

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق