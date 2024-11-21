حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:28 صباحاً - أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بإجراء بعض التعديلات بقيادات هيئة الطرق والكباري، بما يخدم مصلحة العمل داخل الهيئة، ويساهم في ضخ دماء جديدة للعمل.

تغيرات بالطرق والكباري

وتم تكليف اللواء المهندس طارق عبد الجواد -نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري خلفًا للواء المهندس حسام الدين مصطفى، الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

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