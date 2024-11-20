لحجب الـ «تيك توك» عن مصر.. طلب إحاطة في «النواب» بعد منعه في 19 دولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى مجلس النواب المصري لحجب تطبيق تيك توك داخل مصر، مستنداً إلى مخاوف بشأن تأثير التطبيق السلبي على الشباب ونشره لمحتوى غير لائق.

مطالب بحجب التيك توك عن مصر

أوضح عضو لجنة الصناعة، في البيان، الذي قام بنشره على صفحته الرسمية، أن أسباب تقديمه طلب الإحاطة، أن التيك توك هي المنصة الأكثر إفسادا للمجتمع وتسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب، مشيرا إلى وجود العديد من الحالات التي جرى إحالتها إلى القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.

وأشار إلى أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على منصة التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة على مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة.

ولفت إلى أنه وبحسب آخر الاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري أغلبهم من الشباب والمراهقين.

حذر النائب دياب من «التيك توك» نظرا لأنه أصبح منصة لانتشار المحتوى المنحط، حيث يشجع المستخدم على إنتاج محتوى مبتذل لتحقيق الشهرة والمكاسب المادية، مما يساهم في تدهور القيم الأخلاقية

ونوه إلى ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال غير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة، ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب من خلالها حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين، وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد على انحطاط المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، مشيرا إلى أنها ساعدت على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.

وأكد عضو النواب، أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء على هوية الأسرة المصرية، مستندا على وجود 19 دولة اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية والسياسية والمالية والمجتمعية.