الجيزة تطلق حملات مكثفة لحل شكاوى المواطنين عبر السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم .



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة قام جهاز السرفيس بتنظيم حمله علي طرق المنصورية وميدان الرماية - طريق الفيوم والمريوطية وفيصل والمشابك أسفرت عن ضبط ٣٧ سيارة ميكروباص بمخالفات متنوعه منها تقطيع خط السير ووقوف عشوائي وعدم الالتزام بالتعريفة وتم سحب التراخيص الخاصه بهم وتطبيق الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما قام حي الهرم بإزالة أوتاد حديدية قام أحد المواطنين بوضعها لحجز أماكن للسيارات بشارع مصطفي عياد من عبد الرحمن بن عوف المجزر الالي المريوطية الهرم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.



ووجه محافظ الجيزة بتطبيق العقوبة علي كل من يقوم بإهدار المال العام والقيام بتلك الأعمال التي تتسبب في اتلاف طبقة الرصف للطريق.



غلق وتشميع لمنشأة بمنطقة مدينة النجوم المعتمدية لإدارتها بدون ترخيص

وقام مركز ومدينة كرداسة باستصدار قرار غلق وتشميع لمنشأة بمنطقة مدينة النجوم - المعتمدية لإدارتها بدون ترخيص وتحرير محضر جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص وتم التنسيق مع شرطة المرافق والطب البيطرى لتنفيذ القرار.



كما قام حى بولاق الدكرور بردم فتحة بالجزيرة الوسطى أمام كلية التربية الرياضية بشارع الملك فيصل وصيانة ارصفة المشاة واتخاذ اللازم حفاظًا على سلامه المارة.



وفى مركز ومدينة البدرشين تمت إزالة أسباب الشكوى الواردة من أحد المواطنين لعدم حصوله على نموذج 8 الخاص بالمصالحات وتعنت أحد الموظفين معه فى الحصول عليه رغم تردده أكثر من مرة على المركز التكنولوجى للمدينة وذلك بعد ما تيبن من قبل الادراة الهندسية التابعة للمركز وجود خطأ مادى فى بيانات نموذح الشاكى استوجب تعديلها وإعادة طبعها مرة أخرى وتم استيفاء جميع التوقيعات بتاريخ 13/11/2024.

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