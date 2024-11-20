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جمعية البترول والتعدين والغاز تكرم المهندس ياسين محمد ياسين - أخبار كلمتك

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جمعية البترول والتعدين والغاز تكرم المهندس ياسين محمد ياسين - أخبار كلمتك

جمعية البترول والتعدين والغاز تكرم المهندس ياسين محمد ياسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:21 مساءً - كرمت جمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز برئاسة المهندس محمد كمال عليم، المهندس ياسين محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تقديراً للمجهود الكبير الذي تبذله حالياً شركة «إيجاس» لزيادة معدلات الإنتاج.

وخلال حفل التكريم أكد المهندس ياسين محمد ياسين، أن هناك جهوداً كبيرة تبذل حالياً في قطاع البترول من أجل زيادة الإنتاج حيث يتم تكثيف عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعي بدعم كامل من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن بدوي تولى مسؤولية وزارة البترول في ظروف بالغة الصعوبة حيث يعاني قطاع البترول من نقص الإنتاج، لكنه يبذل جهوداً مضنية لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات للخروج من عنق الزجاجة بأفكار طموحة ورؤى خارج الصندوق متسلحاً بخبراته الدولية الكبيرة في هذا المجال والتي تدفع بالأمور إلي الأمام.

من جانبه أوضح المهندس محمد كمال عليم، أن تكريم المهندس ياسين يأتي انطلاقاً من تقدير مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز للدور الكبير والجهد الملموس الذي تبذله حالياً الشركة القابضة «إيجاس» لمحاولة سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والوصول بمعدلات إنتاج الغاز إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والعودة مرة أخرى إلى منصة التصدير.

وأضاف «أن وزير البترول كريم بدوي يبذل جهوداً كبيرة لخروج قطاع البترول من عباءة الماضي والتحرر من قيود الحاضر والتطلع إلى مستقبل واعد مستنداً على إيمانه بالتكامل بين جميع شركات القطاع وهيئاته وعلمه بأن المؤسسة دوماً أقوي من الفرد».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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