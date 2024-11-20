اتحاد الصحفيين العرب يتسلم مقره الجديد بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - تسلم الاتحاد العام للصحفيين العرب مقره الجديد بالقاهرة اليوم الأربعاء بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، في احتفالية صحفية وإعلامية بالقاهرة بحضور مؤيد اللامي رئيس الاتحاد والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وخالد ميري أمين عام الاتحاد.

كما حضر حفل التسليم كل من، حاتم زكريا الأمين المالي وعابي فارح عضو الأمانة العامة وعبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات والهاشمي نويره مستشار الاتحاد و الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ.

ووجه رئيس الاتحاد مؤيد اللامي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث جاء تخصيص المقر الجديد للاتحاد بتوجيهاته، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الذي كلف وزارة التعاون الدولي والتخطيط بسرعة تسليم المقر.

وأكد اللامي، حرص الاتحاد على القيام بمهامه للدفاع عن وحدة الصف العربي والقضايا العربية وتدريب الصحفيين والإعلاميين، وأنه سيتم إقامة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء الاتحاد مع الاحتفال بافتتاح المقر الجديد بعد تجهيزه وتأهيله بمساعدة وزارة التعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على احتضان مقرات المنظمات العربية، وتقدير الدولة المصرية للصحافة والإعلام العربي، وهو ما يؤكده سرعة تخصيص المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب.

كما أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً وتقديراً ملموساً للصحافة والإعلام بمصر والوطن العربي.

ووجه الأمين العام خالد ميري وأعضاء الأمانة العامة الشكر والتقدير للرئيس السيسي والدولة المصرية.