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تفاصيل امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة - أخبار كلمتك

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تفاصيل امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة - أخبار كلمتك

تفاصيل امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي.. يبحث العديد من الطلاب عن مواصفات امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي في الجيزة، استعدادًا لعقد الامتحانات بالأسبوع المقبل.

امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

حددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، تفاصيل عقد امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي، موضحة أنه سيتم البدء في عقد الامتحانات بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر.

امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

عقد امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي في الجيزة

وأوضحت المديرية التعليمية، أن امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي في الجيزة، تستمر حتى يوم 1 ديسمبر، ويتم عقد الامتحانات ورقياً لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات.

وأكدت المديرية، أنه يتم عقد امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي على مستوى الإدارة، حيث يقوم كل موجه بوضع أسئلة امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي لكل مادة.

3 نماذج لامتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

وتابعت المديرية، أنه يتم وضع 3 نماذج «أ - ب - ج» من امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي لكل فصل، على أن تتضمن نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي ما تم دراسة من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر الجاري.

امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

جدول امتحانات شهر نوفمبر الصف الأول الثانوي في الجيزة

- يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 يتم عقد امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر2024 يتم عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر2024 يتم عقد امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 يتم عقد امتحان مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 يتم عقد امتحان مادة العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 يتم عقد امتحان مادة التاريخ.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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