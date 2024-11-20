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السكك الحديدية تفحص قطار الشباب وتنسق مع وزارة الرياضة - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية تفحص قطار الشباب وتنسق مع وزارة الرياضة - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تفحص قطار الشباب وتنسق مع وزارة الرياضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - أخطرت الهيئة القومية للسكك الحديدية  كافة المحطات المار بها خط سير قطار الشباب، وذلك للتنسيق مع قطاع التشغيل ومع مديريات وزارة الشباب لبدء التجهيز لتحرك القطار الجمعة المقبل.

وعلى صعيد آخر قامت الهيئة باصدار تعليمات مشددة لقطاع التشغيل والهندسة لمراجعة القطار بالكامل قبل تحركة وفحصة فحص دقيق قبل تحركة الجمعة المقبل.

وتابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، الاستعدادات الأخيرة لتشغيل قطار الشباب، والذى تم الإعلان عن تشغيله يوم الجمعة المقبل لتعريف الشباب ببلادهم.

 

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب 

 ويأتى تشغيل القطار  إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، وتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة الموافق 22/11/2024 ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين، حيث يقوم من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس فى رحلة العودة خلال تلك الفترة.

 

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عربات قطار الشباب 

 وأكدت الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالى عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5,00 مساء والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8,00 مساءًا أسبوعيًا ويقف بمحطات ( صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) طبقًا للجدول المرفق.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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