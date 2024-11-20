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مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحتضن المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة - أخبار كلمتك

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مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحتضن المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة - أخبار كلمتك

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحتضن المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - استقبل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة تحت رعاية الدكتور السيد  قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان 

وأصبح مجمع الفنون والثقافة وجهة للباحثين لمناقشة رسائلهم العلمية لما يحتويه من امكانيات العرض لإبراز مناقشاتهم العلمية في أبهى صورة واماكن للاستراحة وقاعات مجهزة لاستقبال الضيوف.

كما أصبح وجهة أيضًا للطلاب الوافدين حيث استقبل 
من دولة الكويت، مناقشة رسالة ماجستير للباحث عبد الرحمن حبيب شاكر، بعنوان دراسة تحليلية عزفية لكوتشيرتو الفيولينة الرباعي لجورج فيليب تيليمان في سلم صول الكبير.

ومن دولة السعودية مناقشة ماجستير للباحثة خلود عبد العزيز، بعنوان برنامج التثقيف الصحي لمرضى القدم السكري بمستشفى الملك فهد.

كما استقبل المجمع مناقشة رسالة دكتوراة للباحث محمد أمين التهامي، بعنوان فلسفة التهامي في فنون الرسم والطبيعة الفنية المعاصرة.

مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة نورهان بشري، بعنوان أثر التحول الرقمي على التغير الهيكلي.

مناقشة رسالة دكتوراه للباحث علي عبد العال، بعنوان التحول نحو تطبيق الادارة الالكترونية في تحسين أداء الخدمات.

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مناقشة رسالة  دكتوراة للباحثة أمال حسين محمود، بعنوان تصميم برنامج في ضوء رؤية مصر قائم على التعليم المدمج لتنمية مهارات حل المشكلات والكفاءة المهنية بجدارة تكنولوجيا الالات لطلاب المدارس الثانوية الصناعية.

مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة دعاء محمد وفيق،  بعنوان تصميم معادل بصري للمحتوى المعرفي للاكشاك الدعائية بالفاعليات التثقيفية في ضوء مفاهيم الارجونوميكس.

مناقشة رسالة ماجستير للباحثة نسمة أحمد مصطفى، بعنوان تعزيز التنبؤ بالأداء المالي للشركات تحليلات البيانات.

مناقشة رسالة ماجستير للباحثة ولاء فتحي احمد، بعنوان ممارسة الالعاب الالكترونية وعلاقتها بالمهارات الاجتماعية لدى الاطفال اضطراب ضد التوحد والعادين.

مناقشة رسالة دكتوارة للباحثة هالة هاني، بعنوان دراسة مقارنة بين العلاج المصاحب والتحميلي في القضاء على البكتريا اللوية البوابية.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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