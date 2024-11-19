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الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين بمدينة «ريو دي جانيرو» البرازيلية، بعنوان «تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير للقمة.

وقد شهدت القمة أمس انعقاد جلستي عمل حول «الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع»، و«إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية».

وعقب انتهاء جلسة العمل الثالثة، تعقد الجلسة الختامية التي يتم خلالها تمرير رئاسة مجموعة العشرين من البرازيل إلى جنوب أفريقيا.

قمة مجموعة العشرين

وعقدت القمة على مدار يومي 18- 19 نوفمبر الجاري، بمدينة «ريو دي جانيرو» البرازيلية، وشارك الرئيس السيسي، في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي «لولا دا سيلفا»، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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