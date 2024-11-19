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"النبراوي" يفتتح جناح نقابة المهندسين بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات - أخبار كلمتك

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"النبراوي" يفتتح جناح نقابة المهندسين بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات - أخبار كلمتك

"النبراوي" يفتتح جناح نقابة المهندسين بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، جناح مبادرة دعم المبتكرين التي أطلقتها النقابة، بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  Cairo ICT 2024، الذي يُعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، لعرض ابتكارات ومشروعات المهندسين، بقاعة 5 في ساحة الابتكار بالمعرض.

وخلال الافتتاح أكد المهندس طارق النبراوي، أن إطلاق مبادرة دعم المبتكرين تأتي في إطار إيمان النقابة بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وضرورة الاهتمام بهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع، مؤكدًا اهتمام النقابة بتشجيع الشباب على تطوير أفكارهم وإبداعاتهم، لتحويلها إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تساهم في خدمة المجتمع.

واستمع نقيب المهندسين لشرح عدد من الفِرَق المشاركة لمشروعاتهم، بينها مشروع عبارة عن روبوت لخدمة العملاء والإجابة عن استفساراتهم في الأماكن العامة، ومشروع آخر عبارة عن أداة تشخيص أمراض الأسنان، وتدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة الصور لتسريع عملية المعالجة، ويهدف إلى استخدام نموذج YOLO  لتحليل شامل لحالة الأسنان في صورة الأشعة.  

من جانبها قدَّمت الفِرَق المشاركة، الشكر لنقابة المهندسين لإتاحة الفرصة لهم لعرض مشروعاتهم وأفكارهم على سوق العمل، مؤكدين أن الشباب المصري قادر على غزو سوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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