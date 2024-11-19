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مدبولي: الرئيس السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري - أخبار كلمتك

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مدبولي: الرئيس السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية مصر للطاقة 2040 لخلق مزيج من الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ظهرت أهميتها حاليا خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية التي يمر بها العالم.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية، الذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ليست مجرد محطة لإنتاج الكهرباء ولكنها تأكيد على حرص مصر على مواجهة التغيرات المناخية والوصول لصفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابع رئيس الوزراء، أن محطة الضبعة النووية تحقق أهداف استراتيجية مصر 2030 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري.

وحرص مصطفى مدبولي على توجيه الشكر لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بقيادة الدكتور أمجد الوكيل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أكد على أن خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة ظهرت أهميتها في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تمر بها العالم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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