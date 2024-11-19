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محافظ الجيزة يستمع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع بعرب أبو ساعد بالصف - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يستمع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع بعرب أبو ساعد بالصف - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يستمع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع بعرب أبو ساعد بالصف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا داخل مقر المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد بمركز مدينة الصف لمتابعه موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية  من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية وكذلك بحث ملفات التقنين وتسعير الأراضي لإدخال المرافق بالمنطقة الصناعية.
 وفى بداية الاجتماع اطلع المحافظ  على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والمقامة على مساحة ٦٣٢٨ فدان والأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمنطقة وكذلك الموقف النهائي لملف التقنين وتسعير الأراضى.
 

تفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق

ووجه المحافظ بتفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق من مياه وصرف صحى وطرق اسمنتية وتدعيم شبكة الكهرباء.
 

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وحرص محافظ الجيزة على الالتقاء بممثلى أصحاب المصانع والمستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث طلباتهم ورؤيتهم لتطوير المنطقة الصناعية، والذى أكد خلالها المحافظ على أن الهدف الاول من الزيارة هو الاستماع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع مؤكدًا لهم أنه سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لبحث إجراءات التسعير وإدخال المرافق بالمنطقة وإزالة أي معوقات تواجههم لإحداث نقله نوعية وتنموية داخل المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد.
 

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزي المشرف علي المنطقة الصناعية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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